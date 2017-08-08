دراسة علمية : يمكن إستخدام حبيبات الذهب في علاج السرطانات.

ادنبره 8- اغسطس -2017 ( وال ) - كشفت دراسة طبية نشرت نتائجه مؤخرا عن امكانية استخدام حبيبات الذهب الدقيقة في محاربة مرض السرطان. فقد أتم علماء في جامعة ادنبره في اسكتلندا بحثا أثبت ان الذهب يعزز فاعلية العقاقير المستخدمة في محاربة خلايا سرطان الرئة. واستخدم فريق البحث حبيبات دقيقة جدا من الذهب - يطلق عليها إسم جزيئات النانو nanoparticles مكسوة بمادة كيمياوية في الدراسة . وبينما لم تتم تجربة هذا الاسلوب على البشر، من المؤمل أن يستخدم هذا الاسلوب مستقبلا للتقليل من الآثار الجانبية للعلاجات الكيمياوية المستخدمة في علاج السرطانات حاليا وذلك عن طريق إستهداف الخلايا المريضة حصرا دون التأثير على الخلايا السليمة . يذكر أن الذهب معدن غير مضر ولكن له القدرة على تسريع التفاعلات الكيمياوية . وأكتشف الباحثون في جامعة ادنبره خصائص للذهب تسمح بتعزيز هذه القدرات في الأنسجة الحية دون أي اعراض جانبية . وأثبت البحث فاعلية هذا الاسلوب، وذلك بزرع الذهب المكسو بالمادة الكيمياوية في مخ سمكة مما يشير الى امكانية استخدامه في الحيوانات. وأجري البحث بالتعاون مع معهد العلوم الدقيقة في جامعة سرقسطة الاسبانية. وقال الدكتور أسير اونشيتي بروشيتا من جامعة أدنبره، "اكتشفنا خصائص جديدة للذهب لم تكن معروفة في السابق، وتشير اكتشافاتنا الى امكانية استخدام الذهب لإيصال العقاقير الى الأورام السرطانية بكل أمان". وأضاف "ما زال هناك عمل ينبغي القيام به قبل أن نتمكن من إستخدام هذا الاسلوب في البشر، ولكن هذه الدراسة تعد خطوة في هذا الاتجاه". ...( وال ) ...