الرئاسي والمركزي يتفقان على دعم المؤسسة الوطنية للنفط .

طرابلس 08 أغسطس 2017 ( وال ) - عقد بمصرف ليبيا المركزي أمس الاثنين اجتماع ضم محافظ المصرف ، والسيد " فائز السراج " رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ، والنائب " أحمد معيتيق " ، و" مصطفى صنع الله " رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ، و" علي محمود " رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار . وتركز الاجتماع على مناقشة سُبل وآلية توفير الدعم الكافي للمؤسسة الوطنية للنفط . واتفقت الأطراف المشاركة في الإجتماع على ضرورة تذليل كافة الصعوبات وتوفير الإمكانيات اللازمة للمؤسسة الوطنية للنفـط لتحسين أوضاعها الفنية والرفع من قدراتها الإنتاجية خلال الفترة القريبة القادمة. ...(وال)...