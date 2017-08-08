الرئاسي والمركزي يتفقان على دعم المؤسسة الوطنية للنفط .الثلاثاء ، 08-08-2017 - 09:05:00

طرابلس 08 أغسطس 2017 ( وال ) - عقد بمصرف ليبيا المركزي أمس الاثنين اجتماع ضم محافظ المصرف ، والسيد " فائز السراج " رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ، والنائب " أحمد معيتيق " ، و" مصطفى صنع الله " رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ، و" علي محمود " رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار . وتركز الاجتماع على مناقشة سُبل وآلية توفير الدعم الكافي للمؤسسة الوطنية للنفط . واتفقت الأطراف المشاركة في الإجتماع على ضرورة تذليل كافة الصعوبات وتوفير الإمكانيات اللازمة للمؤسسة الوطنية للنفـط لتحسين أوضاعها الفنية والرفع من قدراتها الإنتاجية خلال الفترة القريبة القادمة. ...(وال)...

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