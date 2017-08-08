حقل الشرارة وتزويدات الوقود للعاصمة طرابلس تعود إلى طبيعتها بعد تأثر مؤقت .

طرابلس 08 أغسطس 2017 ( وال ) - أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن جميع خطوط نقل الوقود من مستودع الزاوية إلى طرابلس وكذلك خط نقل الخام من حقل الشرارة قد عادت للعمل بشكل طبيعي بعد ساعات من الانقطاع . وكانت مجموعة من المسلحين قاموا باغلاق الخط رقم 16 المخصص لنقل وقود الطيران وبنزين السيارات من مستودع مصفاة الزاوية إلى مستودع طرابلس كما قاموا باقتحام غرفة التحكم في الزاوية الخاصة بخط انابيب حقل الشرارة وطلبوا من المشغلين إيقاف الضخ ولكن قام المشغلون بالتعامل مع الموقف وتم تخفيض الانتاج جزئيا بشكل تدريجي . وقالت المؤسسة إنه تم فتح الخط 16 وتم استئناف ضخ الوقود من الزاوية الى طرابلس وكذلك تم اخلاء غرفة التحكم من المحتجين المسلحين وعاد الضخ إلى المعدلات الطبيعية وجاري استعادة الانتاج كذلك. من جانبه قال المهندس " مصطفى صنع الله " رئيس المؤسسة الوطنية للنفط " لا يمكن حل المظالم والمطالَب الشخصية من خلال الأضرار بالشعب بأكمله وتكتيكات الاغلاق هو اسلوب تفاوضي مرفوض " . وأضاف أن الشعب الليبي يتعرض لازمات معيشية واقتصادية خانقة وتمر بلادنا بأوضاع إنسانية مؤسفة وعلى الجميع ادراك هذا الوضع والعمل بضمير ووطنية وبروح جماعية لإنقاذ الوطن . ...(وال)...