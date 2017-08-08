تعزيز التعاون والابتكار في مجال الطاقة المتجددة بين الصين وأفريقيا.

بكين 8 أغسطس 2017 (وال - ) أعلن في العاصمة الصينية بكين أمس الاثنين عن تأسيس الاتحاد الصيني الأفريقي للتعاون والابتكار في مجال الطاقة المتجددة ، لتعزيز التعاون بين الصين وأفريقيا في مجال الطاقة النظيفة. يشار إلى أن أعضاء الاتحاد تشمل المؤسسات المالية ومقدمي الشبكات الذكية والمصنعين الأساسيين في مجال الطاقة المتجددة. ووفقا لخطة للتنمية المستدامة، سوف يساعد الاتحاد على إنشاء إمدادات الطاقة وأنظمة النقل في أفريقيا من خلال مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقالت دينغ يوي شيان من الجمعية الصينية للتعاون بين الصناعة والجامعة والبحوث إن الاتحاد سيعزز تنمية الطاقة المتجددة. وأضافت أن تطبيق المعايير الصينية على نطاق واسع في أفريقيا سيعزز تنمية الطاقة المتجددة في الصين وأفريقيا على حد سواء. وقال سيمون بيار أدوفيلاند ، سفير بينين لدى الصين: "نحن بحاجة إلى الجمع بين الموارد والاستثمار، ويعد الاتحاد منصة جيدة لذلك". واقترح أن يبدأ الاتحاد بعدد قليل من المشاريع الرائدة قبل توسيع نفوذه عبر أفريقيا. وعلق فنسنت أوموس، المستشار التجاري في سفارة كينيا لدى الصين، قائلا : "لكي تكون أي دولة صناعية ، فإن الطاقة مهمة". ووفقا لأوموس، تركز كينيا على تنمية الطاقات الشمسية والحرارية والمائية والهوائية، وسوف ترحب بالمستثمرين الصينيين في القطاعات الرئيسية. ...( وال ) ...