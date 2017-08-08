السراج يجري مباحثات مع السبسي في تونس .

تونس 8 اغسطس 2017 ( وال) - قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد " فائز السراج " أمس الاثنين بزيارة رسمية الى تونس حيث أجرى محادثات مع الرئيس التونسي السيد "الباجي قايد السيسي "بمقر الرئاسة بقصر قرطاج بالعاصمة التونسية تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها ، كما اطلع الرئيس التونسي على تطورات الوضع السياسي في ليبيا . ورحب الرئيس التونسي في بداية الاجتماع برئيس المجلس الرئاسي مؤكدا على عمق العلاقات الاخوية التي تربط البلدين الشقيقين متوقفا عند محطات من التاريخ المشترك في مواجهة المستعمر. واكد الرئيس " السيسي " على مساندة تونس على كل ما يتفق عليه الليبيون ويؤدي إلى استقرار البلاد ، ناصحا بعدم التفريط في الاتفاق السياسي للانطلاق نحو توافق يجمع الليبيين دون إقصاء . وقال الرئيس " قايد السيسي" إن ما يحدث في ليبيا سلبا أوإيجابا يؤثر في تونس ، من هنا يأتي حرصها البالغ على تقديم كل ما يعين على الوصول إلى وفاق وطني ". من جانبه عبر رئيس المجلس الرئاسي " فائز السراج " عن شكره لتونس على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. وقال " إن خطاب تونس كان دائما واضحا يعكس حكمة الرئيس قايد السيسي وبعد نظره " ، مؤكدا على أن الاتفاق السياسي يمثل أرضية مناسبة لتحقيق الاستقرار . وتحدث " السراج " عن خارطة الطريق التي طرحها للخروج من حالة الجمود والتردي وانسداد الأفق السياسي التي سادت الفترات الأخيرة ، وعرج في حديثه على بيان باريس الذي تضمن قواسم عديدة مشتركة مع ما طرحه كما أشار إلى الاجتماعات التي عقدها مع أطراف رئيسية أخرى وفعاليات شعبية ومن المجتمع المدني والتي اتفقت جميعها على الثوابت الوطنية وأهمية البناء انطلاقا من الاتفاق السياسي ووفق العديد من البنود التي تضمنتها خارطة الطريق مضيفا ان جهوده متواصلة في هذا الاتجاه . وأتفق الرئيسان على خطوط عريضة لتفعيل التعاون الثنائي . حيث تركزت المحادثات على تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك في محالات متعددة من بينها إعادة تشغيل الخط البحري السياحي والتجاري بين تونس وطرابلس ، من جانبه أعلن رئيس الحكومة التونسية عن فتح القنصلية التونسية في طرابلس خلال الأسابيع المقبلة ، كما أتفق الطرفان على استئناف اجتماعات اللجان المشتركة وصولا إلى انعقاد اللجنة العليا للتعاون المشترك برئاسة رئيسي الحكومة في البلدين . وعبر" السراج" عن تقديره لتونس الشقيقة رئاسة وحكومة وشعبا على ما قدمته من دعم لحكومة الوفاق الوطني ، وثمن عاليا المبادرة التونسية لإيجاد حل توافقي للأزمة الليبية وتقريب وجهات النظر بين كل الفرقاء. ...( وال ) ...