قوات الاحتلال تعتقل مصور تلفزيون فلسطين على حاجز نصيته جنوب غرب جنين ويصادر معداته.

جنين 8- اغسطس -2017 و( وال ) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مصور تلفزيون فلسطين على حاجز عسكري نصبته جنوب غرب جنين وأرغمته على خلع ملابسه، وصادرت معداته. وذكر " صخر زواتية" مصور تلفزيون فلسطين في جنين لـوكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال احتجزته لساعه داخل حاجز عسكري برطعة بينما كان يعد تقريرا مصورا مع مراسل التلفزيون محمد بدارنة، ووفد من وزارة العمل التي كانت توزع بيانات توعية للعمال عن حقوقهم أثناء توجههم للعمل . وأضاف " زواتية" ، أنه أثناء التصوير خارج الحاجز قام الجنود وتحت تهديد واشهار السلاح عليه باقتياده الى داخل الحاجز وأرغموه على التعري ووجهوا الشتائم له، كما وأرغموه على مسح ما أعده من تصوير قبل أن تخلي سبيله وتصادر معدات التصوير. ...( وال ) ....