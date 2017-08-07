دورية لحرس السواحل قطاع طرابلس تنقذ 155 مهاجرا قرب سيدي بلال
الإثنين ، 07- 08- 2017 - 22:55:00
طرابلس 7 اغسطس 2017 (وال)= انقذت دورية تابعة لحرس السواحل قطاع طرابلس \"الزورق صبراته \" عدد 155 مهاجرا بينهم 18 امراة و10 اطفال كانوا على متن قارب متهالك .\n وافاد العميد بحار ايوب قاسم المتحدث باسم البحرية وكالة الانباء الليبية ان المهاجرين ينتمون الى 12 جنسية افريقية وواحد من بنغلاديش وان عملية الانقاذ تمت قبالة سيدي بلال .\nوذكر قاسم ان عناصر الدورية واثناء قيامهم بعملية الانقاذشاهدوا عن قرب سفينة تابعة لااحدى المنظمات تبين انها اسبانية تراقب عملية الانقاذ يبدوا انها كانت تنتظر في القارب في عملية مشبوهة .\nواضاف ان الدورية طلبت من السفينة المغادرة الا انهم رفضوا في بادئ الامر ثم اضطروا مرغمين على مغادرة المياه الاقليمية بعد ان يئسوا من صيدهم .\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n0