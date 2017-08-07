دورية لحرس السواحل قطاع طرابلس تنقذ 155 مهاجرا قرب سيدي بلال

طرابلس 7 اغسطس 2017 (وال)= انقذت دورية تابعة لحرس السواحل قطاع طرابلس \"الزورق صبراته \" عدد 155 مهاجرا بينهم 18 امراة و10 اطفال كانوا على متن قارب متهالك .

وافاد العميد بحار ايوب قاسم المتحدث باسم البحرية وكالة الانباء الليبية ان المهاجرين ينتمون الى 12 جنسية افريقية وواحد من بنغلاديش وان عملية الانقاذ تمت قبالة سيدي بلال .

وذكر قاسم ان عناصر الدورية واثناء قيامهم بعملية الانقاذشاهدوا عن قرب سفينة تابعة لااحدى المنظمات تبين انها اسبانية تراقب عملية الانقاذ يبدوا انها كانت تنتظر في القارب في عملية مشبوهة .

واضاف ان الدورية طلبت من السفينة المغادرة الا انهم رفضوا في بادئ الامر ثم اضطروا مرغمين على مغادرة المياه الاقليمية بعد ان يئسوا من صيدهم .





























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