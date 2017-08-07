جهاز مكافحة الهجرة يسلم 130 مهاجرا الى مركز ايواء تاجوراء
الإثنين ، 07- 08- 2017 - 22:17:00
طرابلس 7 اغسطس 2017 (وال) - قام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية اليوم الاثنين بتسلم 130 مهاجرا غير شرعي من حرس السواحل عقب وصولهم الى قاعدة طرابلس البحرية .\nوذكر مصدر اعلامي من الجهاز لوكالة الانباء الليبية ان المهاجرين ينتمون الى جنسيات افريقية بينهم 9 نساء و3 اطفال تم انقاذهم من البحرية الليبية في عرض البحر . \nوتم ايواء المهاجرين في مركز تاجوراء حيث قدمت لهم المساعدات الانسانية والطبية في انتظار ترحيلهم الى بلدانهم .\n(وال)