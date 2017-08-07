جهاز مكافحة الهجرة يسلم 130 مهاجرا الى مركز ايواء تاجوراء

طرابلس 7 اغسطس 2017 (وال) - قام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية اليوم الاثنين بتسلم 130 مهاجرا غير شرعي من حرس السواحل عقب وصولهم الى قاعدة طرابلس البحرية .

وذكر مصدر اعلامي من الجهاز لوكالة الانباء الليبية ان المهاجرين ينتمون الى جنسيات افريقية بينهم 9 نساء و3 اطفال تم انقاذهم من البحرية الليبية في عرض البحر .

وتم ايواء المهاجرين في مركز تاجوراء حيث قدمت لهم المساعدات الانسانية والطبية في انتظار ترحيلهم الى بلدانهم .

(وال)