جهاز مكافحة الهجرة يسلم 130 مهاجرا الى مركز ايواء تاجوراء الإثنين ، 07-08-2017 - 22:17:00

طرابلس 7 اغسطس 2017 (وال) - قام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية اليوم الاثنين بتسلم 130 مهاجرا غير شرعي من حرس السواحل عقب وصولهم الى قاعدة طرابلس البحرية .\nوذكر مصدر اعلامي من الجهاز لوكالة الانباء الليبية ان المهاجرين ينتمون الى جنسيات افريقية بينهم 9 نساء و3 اطفال تم انقاذهم من البحرية الليبية في عرض البحر . \nوتم ايواء المهاجرين في مركز تاجوراء حيث قدمت لهم المساعدات الانسانية والطبية في انتظار ترحيلهم الى بلدانهم .\n(وال)

الأكثر قراءة في وال

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية .
تخريج الدفعة ( 59 ) بقسم اللغة الانجليزية بجامعة بنغازي .
\" عبد الجليل \"يصف وضع التعليم في الجنوب بالسيء ويطالب الوفاق بإنشاء صندوق لدعمه .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا