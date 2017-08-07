السراج يجري مباحثات مع السبسي في تونس .
الإثنين ، 07- 08- 2017 - 21:48:00
\nتونس 7 اغسطس 2017 (وال)- \nفام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج اليوم الاثنين بزيارة رسمية الى تونس حيث أجرى محادثات مع الرئيس التونسي السيد الباجي قايد السبسي بمقر الرئاسة بقصر قرطاج بالعاصمة التونسية تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها ، كما اطلع الرئيس التونسي على تطورات الوضع السياسي في ليبيا .\nورحب الرئيس التونسي في بداية الاجتماع برئيس المجلس الرئاسي مؤكدا على عمق العلاقات الاخوية التي تربط البلدين الشقيقين متوقفا عند محطات من التاريخ المشترك في مواجهة المستعمر. \nأكد الرئيس السبسي على مساندة تونس على كل ما يتفق عليه الليبيون ويؤدي إلى استقرار البلاد، ناصحا بعدم التفريط في الاتفاق السياسي للانطلاق نحو توافق يجمع الليبيين دون إقصاء . \nوقال الرئيس قايد السبسي ان ما يحدث في ليبيا سلبا أو إيجابا يؤثر في تونس ، من هنا يأتي حرصها البالغ على تقديم كل ما يعين على الوصول إلى وفاق وطني . \nمن جانبه عبر رئيس المجلس الرئاسي عن شكره لتونس على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وقال ان خطاب تونس كان دائما واضحا يعكس حكمة الرئيس قايد السبسي وبعد نظره . \nواكد السراج على أن الاتفاق السياسي يمثل أرضية مناسبة لتحقيق الاستقرار . \nوتحدث السراج عن خارطة الطريق التي طرحها للخروج من حالة الجمود والتردي وانسداد الأفق السياسي التي سادت الفترات الأخيرة ، وعرج في حديثه على بيان باريس الذي تضمن قواسم عديدة مشتركة مع ما طرحه كما أشار إلى الاجتماعات التي عقدها مع أطراف رئيسية أخرى وفعاليات شعبية ومن المجتمع المدني والتي اتفقت جميعها على الثوابت الوطنية وأهمية البناء انطلاقا من الاتفاق السياسي ووفق العديد من البنود التي تضمنتها خارطة الطريق مضيفا ان جهوده متواصلة في هذا الاتجاه . . \nوأتفق الرئيسان على خطوط عريضة لتفعيل التعاون الثنائي .\nوتركزت المحادثات على تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك في محالات متعددة من بينها إعادة تشغيل الخط البحري السياحي والتجاري بين تونس وطرابلس ، وأعلن رئيس الحكومة التونسية عن فتح القنصلية التونسية في طرابلس خلال الأسابيع المقبلة كما أتفق الطرفان على استئناف اجتماعات اللجان المشتركة وصولا إلى انعقاد اللجنة العليا للتعاون المشترك برئاسة رئيسي الحكومة في البلدين .\n\nوعبر السراج عن تقديره لتونس الشقيقة رئاسة وحكومة وشعبا على ما قدمته من دعم لحكومة الوفاق الوطني ، وثمن عاليا المبادرة التونسية لإيجاد حل توافقي للأزمة الليبية وتقريب وجهات النظر بين كل الفرقاء.