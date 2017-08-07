الحكومة البريطانية تصدر توجيهات أشد لحماية السيارات الذكية من القرصنة لندن 7 اغسطس 2017 ( وال)- أصدرت الحكومة البريطانية توجيهات جديدة تلزم مصنعي السيارات المتصلة بالإنترنت بتطبيق إجراءات حماية إلكترونية أقوى لتعزيز حمايتها من المتسللين.

وقالت الحكومة إنها قلقة من أن تكون السيارات الإلكترونية، التي تسمح للسائقين بعمل أشياء مثل استخدام الخرائط ومعلومات السفر، مستهدفة من المتسللين الإلكترونيين الذين يسعون للحصول على بيانات شخصية أو سرقة السيارات التي تستخدم نظم دخول بدون مفاتيح أو السيطرة على التكنولوجيا لأهداف خبيثة. وأضافت أن التوجيهات الجديدة ستضمن أيضا قيام المهندسين بتصميم سبل للتصدي للتهديدات الأمنية الإلكترونية أثناء تطويرهم لسيارات جديدة. وقال مارتن كالانان المسؤول في وزارة النقل في بيان "سواء كنا نحول السيارات إلى نقاط اتصال بالإنترنت الهوائي أو نجهزها بملايين الخطوط المشفرة لتصبح آلية بالكامل من المهم حمايتها من هجمات القرصنة الإلكترونية". وتشمل التوجيهات الجديدة جعل الأنظمة قادرة على تحمل استقبال بيانات أو أوامر فاسدة أو غير صحيحة والسماح للمستخدمين بحذف بيانات شخصية يسهل التعرف عليها تكون مخزنة على نظم السيارات. وقالت الحكومة إنه يجب على المصنعين وضع خطط بشأن كيفية صيانة ودعم الأمن طوال فترة عمر السيارة وأضافت أنه ينبغي أيضا أن تكون هناك مسؤولية فردية عن أمن المنتج على مستوى مجالس إدارات الشركات المصنعة. وإلى جانب ذلك قالت الحكومة إنها تخطط لسن تشريع جديد يحكم تأمين السيارات ذاتية القيادة. ويواجه طرح سيارات ذاتية القيادة عراقيل قانونية في عدة دول حيث يحاول المسؤولون في شركات التأمين والمشرعون تحديد من ستقع على عاتقه المسؤولية في حال وقوع حادث. وقالت الحكومة "سيتم عرض إجراءات على البرلمان تهدف لأن توفر السيارات الحديثة الحماية للمستهلكين إذا حدث خلل في التكنولوجيا".