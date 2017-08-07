اندلاع حريق غابات بجزيرة كيثيرا اليونانية وإخلاء منازل.الإثنين ، 07-08-2017 - 18:58:00

اثينا 7 اغسطس 2017 (وال)- أججت رياح عاتية يوم امس الاحد حريق غابات بجزيرة كيثيرا اليونانية مما أسفر عن إخلاء عشرات المنازل. وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في الجزيرة التي تفصل بين بر اليونان الرئيسي وجزيرة كريت. وقالت السلطات إن الرياح متغيرة الاتجاهات والتضاريس الوعرة في المناطق التي تقطنها تجمعات صغيرة من الناس جعلت مهمة مكافحة الحريق أصعب. وطلبت الفرقة تعزيزات من مناطق أخرى خاصة بعد توقف عمليات الإطفاء من الجو مع حلول المساء.

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