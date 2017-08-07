مواجهات مع مستوطنين اقتحموا شرق نابلس.

رام الله 7 اغسطس 2017 (وال)- اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين، فجر اليوم الاثنين، بحماية عسكرية اسرائيلية كبيرة ومشددة ما تسمى منطقة قبر يوسف، شرق مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية. وقالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان ان مواجهات عنيفة اندلعت في المنطقة وان حافلات تقل مستوطنين وصلت الى اطراف مدينة نابلس بعد تجمعها قبالة حاجز بيت فوريك جنوب المدينة، وفور وصولها اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال التي وفرت الحماية للمستوطنين وشبان فلسطينيين استمرت اكثر من ثلاث ساعات وتركزت في شارع عمان ومدخل مخيم بلاطة الشمالي وبلدة بلاطة البلد. واعلن عن عدة اصابات بالاختناق بالغاز المدمع والعيارات المطالية وشظايا قنابل الصوت.