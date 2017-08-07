موريتانيا تصوت لصالح التعديلات الدستورية.

عمان 7 اغسطس 2017 (وال) - صوتت موريتانيا لصالح استفتاء يقر التعديلات الدستورية حيث حصل على تأييد 85 بالمئة من الأصوات. وأعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا مساء امس الأحد النتائج المؤقتة للاستفتاء الدستوري حسب وكالة الانباء الموريتانية الرسمية. وسجلت نسبة المشاركة في الاستفتاء 73ر53 بالمئة بحسب اللجنة الانتخابية التي أشارت إلى أن 85 بالمئة من المقترعين صوتوا لصالح التعديل الدستوري. ويقضي التغيير الدستوري الذي أعد خلال حوار بين السلطة والمعارضة المعتدلة في أيلول الماضيين، بإنشاء مجالس جهوية بدلا من مجلس الشيوخ وإلغاء محكمة العدل السامية ومنصب وسيط الجمهورية والمجلس الإسلامي الأعلى وتغيير العلم الوطني. وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد وصف مجلس الشيوخ في الأسبوع الماضي بأنه "عديم الفائدة ومكلف جدا".وقال إن خطوة إلغاء هذا المجلس تحسن الحكم.