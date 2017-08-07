الرئيس الفنزويلي يعلن احباط "هجوم ارهابي" على الجيش.

كاراكاس7 اغسطس 2017 ( وال ) -اعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ان الجيش صد "هجوما ارهابيا" على قاعدة عسكرية ، مؤكدا ان السلطات تواصل البحث عن عدد من منفذيه. وقال مادورو ان حوالى عشرين مسلحا شنوا الهجوم في وقت مبكر من يوم الاحد، موضحا ان اثنين منهم قتلا وتم اعتقال ثمانية آخرين. واوضح ان القتلى والموقوفين هم ضابط فار وتسعة مدنيين. وكان قائد القوات المسلحة في البلاد الجنرال خيسوس سواريز شوريو تحدث عن سقوط قتيل واصابة شخص بجروح خطيرة في صفوف المهاجمين.