إنقاذ آلاف المهاجرين في البحر المتوسط خلال يومين .

برلين 7 اغسطس 2017 ( وال ) - تم إنقاذ ما يقارب من ثلاثة آلاف مهاجر في البحر المتوسط يوم أمس السبت من قبل سفن خفر السواحل، والبحرية الوطنية، ووكالة "فرونتكس" الأوروبية، بالإضافة إلى عدد من المنظمات غير الحكومية، وفق ما أشار خفر السواحل الإيطاليين في بيان. وكان بعض هؤلاء المهاجرين قد وصل إلى إيطاليا، فيما لا يزال آخرون في الطريق، منهم 730 شخصاً على متن سفينة "أكواريوس" التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، والمنتظر أن تصل اليوم الأحد إلى ريجيو دي كالابريا (جنوب إيطاليا). وسمحت نحو عشرين عملية إغاثة الجمعة بإنقاذ ثلاثة آلاف شخص كانوا على متن قوارب مطاطية متجهة إلى إيطاليا. وتفيد أرقام المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 24 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017 ، مقارنة بـ18 ألفا وصلوا خلال الربع الأول من العام الماضي. فيما لقى أكثر من ألف مهاجر حتفهم هذا العام أثناء محاولاتهم المحفوفة بالمخاطر لعبور البحر من أجل الوصول إلى أوروبا.