مقتل 55 في اشتباكات عرقية بالكونغو الديمقراطية .

كينشاسا 7 اغسطس 2017( وال ) - لقي 55 شخصا مصرعهم في اشتباكات اندلعت بين مجموعتين عرقيتين جنوب غربي جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي تصريح للأناضول قال المسؤول في إحدى المنظمات غير الحكومية في منطقة تانجانيقا، روغاتين كيتينغ، إن مسلحين من مجموعة البيغمي العرقية (الأقزام) هاجموا بلدة لامبوكيلالا التي تقطنها غالبية من عرقية البانتو، ردا على هجوم شنه البانتو الأسبوع الماضي على مدينة للبيغمي. وقالت مصادر محلية للأناضول إن الاشتباكات التي اندلعت بين البيغمي والبانتو في لامبوكيلالا أدت إلى مقتل 55 شخصا، وقال حاكم منطقة تنجانيقا ريتشارد كيتانغالا، إن فرق تحقيق وصلت إلى المنطقة، إلا أنه لم يدل بتصريحات حول أعداد القتلى والجرحى. ومنذ ديسمبر 2013، شكلت منطقة شمال كاتانغا، التي انقسمت في 2015 إلى 4 محافظات (تانجانيقا وأوت-لومامي ولوالابا وأعالي كاتانغا)، مسرحا لأعمال العنف بين "البانتو" المنتمين لعرقية "لوبا" و"البيغمي" التابعين لعرقية "توا"، بسبب خلافات على استخدام الأراضي، ويقدر عدد القتلى في تلك الاشتباكات بالمئات.