الحكومة الماليزية توافق على إلغاء عقوبة الإعدام لمهربي المخدرات .

كوالالمبور 7 اغسطس 2017 ( وال ) - قالت وزيرة ماليزية، اليوم الاثنين إن الحكومة وافقت بالإجماع على إلغاء عقوبة الإعدام في جرائم تهريب المخدرات لكن القرار ما زال ينتظر موافقة البرلمان. ونقل عن المسؤولة في مكتب رئيس الوزراء الماليزي، قولها في بيان مكتوب للبرلمان إن الحكومة وافقت على تعديل قانون المخدرات الخطرة لعام 1952 لمنح المحاكم حرية اختيار العقوبة. وتعتبر عقوبة الإعدام إجبارية في ماليزيا في جرائم القتل وتهريب المخدرات وغيرها، وقالت المسؤولة إن أحكاما بالإعدام صدرت بحق 651 ماليزيا منذ عام 1992 ومعظمها في جرائم مخدرات. وأدرجت منظمة العفو الدولية، في مارس الماضي، ماليزيا في المرتبة العاشرة من حيث استخدام عقوبة الإعدام بين 23 دولة طبقت هذه العقوبة العام الماضي.