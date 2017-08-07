قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية .

رام الله 7 اغسطس 2017 ( وال ) - قال نادي الاسير الفلسطيني ان قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم الاثنين عشرة فلسطينيين في محافظات الضفة الغربية بينهم فتاة. واوضح النادي في بيان ان قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة براء الكوازبة (20 عاما) من بلدة سعير شرق مدينة الخليل بعد مداهمة منزل عائلتها. وأضاف أن القوات الإسرائيلية اعتقلت ايضا سبعة فلسطينيين في محافظة بيت لحم وفلسطينيين اخرين في مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية. ومن ناحية اخرى قالت مصادر امنية فلسطينية ان فلسطينيين اصيبا برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات وقعت في مدينة نابلس بعد اقتحام مجموعات من المستوطنين منطقة مقام يوسف شرق المدينة مشيرة الى انهما نقلا إلى مستشفى رفيديا بالمدينة.