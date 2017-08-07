معيتيق يلتقي وفدا من أعيان قبيلة المشاشية.

طرابلس7 أغسطس 2017 (وال) - استقبل النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق صباح اليوم الإثنين، بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، وفدا من قبيلة المشاشية برئاسة رئيس مجلس شورى وحكماء قبائل المشاشية الشيخ الطاهر الرفاعي. وبحث معيتيق مع وفد قبيلة المشاشية سبل إقامة مشاريع خدمية بمناطق العوينية وعومر وزاوية الباقول والشقيقة، من بينها مشروع الطريق الرابط بين منطقة العوينية والشقيقة وانشاء مستشفى بمنطقة الشقيقة والاهتمام بمعاناة المهجرين، الذين عادوا إلى مناطقهم الفترة الماضية. وأكد النائب معيتيق دعمه الكامل لرفع المعاناة عن القبيلة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك من خلال إقامة مشاريع خدمية هامة توفر الاستقرار لمناطق قبيلة المشاشية. ووجه رئيس مجلس شورى وحكماء قبائل المشاشية الشيخ الطاهر ضو الرفاعي الدعوة للنائب أحمد معيتيق لزيارة مناطق قبيلة المشاشية، والوقوف عن كثب على احتياجات السكان بتلك المناطق. ..(وال)..