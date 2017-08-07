عدد اللاجئين الذين يتلقون إعانات من الاتحاد الأوروبي في تركيا يصل إلى 800 ألف.

اسطنبول، 7 أغسطس2017 (وال) -ارتفع عدد اللاجئين المقيمين في تركيا والذين يتلقون إعانة شهرية قيمتها 28 يورو، إلى 800 ألف لاجئ، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى مليون لاجئ في سبتمبر المقبل، وفقا لما ذكرته الإدارة العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية. وانطلق هذا المشروع في نوفمبر 2016 بالتعاون مع الهلال الأحمر التركي، ويتمثل في تقديم بطاقة خصم مباشر يتم شحنها شهريا بـ120 ليرة (حوالي 28 يورو). وقالت المسؤولة الإعلامية في إدارة المساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية، ماثياس إيك "في هذه الأثناء حصل ما يقرب من 800 ألف شخص على البطاقة، ونحن نهدف إلى تجاوز المليون لاجئ". وأضافت أن "هذه الإعانة ليس لها سقف زمني، فبمجرد تسجيل بيانات الأسرة وإتمام عملية الاختيار، يتلقى اللاجئ شهريا 120 ليرة". يذكر أن هذه الإعانة مخصصة للاجئين الذين لا يعيشون في مخيمات. وأشارت إيك إلى أن الذين تقدموا بطلبات للحصول على هذه البطاقة، يجب أن يكونوا مسجلين كلاجئين في المكان الذي حددته لهم حكومة أنقرة، وهو ما يساهم في تقنين أوضاع طالبي اللجوء وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل. جدير بالذكر أن الإدارة العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية تخطط لرفع قيمة هذه الإعانة، التي كانت قيمتها في البداية 100 ليرة فقط، ثم وصلت إلى 120 ليرة شهريا.