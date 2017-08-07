تحذيرات بغرب اليابان بسبب تقدم الإعصار "نورو" طوكيو، 7 أغسطس2017 (وال) - أطلقت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم الاثنين تحذيرا من الأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية المحتملة بغرب البلاد بسبب مرور إعصار "نورو"، الذي أسفر عن مصر

ونصحت السلطات بإجلاء 70 الف شخص من سكان مقاطعات كوتشي وكاجاوا وتوكوشيما، الواقعة بجزيرة توكوشيما (جنوب غرب)، ودعت أكثر من 200 ألف شخص للاستعداد لمغادرة منازلهم في أي لحظة. وأدى "نورو" إلى إلغاء 228 رحلة جوية اليوم على الأقل وقطع بعض الطرق في مقاطعة كاجاوا. ويتحرك الإعصار بسرعة 20 كلم في الساعة في الاتجاه الشمالي الشرقي صوب هونشو، أكبر جزر اليابان، حيث ينتظر أن يصل إلى اليابسة اليوم وفقا لبيانات هيئة الأرصاء الجوية. ويمضي الإعصار محملا برياح عنيفة تبلغ سرعتها 162 كلم في الساعة وأمطار كثيفة ينتظر أن تشتد خلال الساعات الـ24 المقبلة.