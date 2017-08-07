مقتل 26 شخصا في فيضانات شمال فيتنام وخسائر بنحو 41 مليون دولار .

هانوي 7 اغسطس 2017 (وال)- قالت وكالة مكافحة الكوارث بالحكومة الفيتنامية اليوم الاثنين، إن 26 شخصا لقوا حتفهم في فيضانات بشمال فيتنام تسببت أيضا في غرق مئات المنازل خلال الأسبوع المنصرم وأحدثت خسائر تقدر بنحو 41 مليون دولار. وأضافت الوكالة في تقرير أن 15 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين وأن عملية البحث تعطلت بسبب دمار الطرق الناجم عن الفيضانات والانهيارات الأرضية. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز". وأصابت الفيضانات أربعة أقاليم بالشلل التام وأتلفت نظم المياه ومزارع الفاكهة والأرز بينما تهدم نحو 200 منزل وتضرر أكثر من 400 منزل آخر. وقالت لجنة التوجيه المركزية للوقاية من الكوارث الطبيعية ومكافحتها في تقرير "نصلح الطرق ونظم المياه والبنية التحتية الأخرى لضمان إعادة توطين الناس".