رينو تصل إلى اتفاق مع إيران لتصنيع 150 ألف سيارة على أراضيها باريس، 7 أغسطس 2017 (وال) - أعلنت مجموعة رينو الفرنسية اليوم عن إبرام اتفاق مع السلطات الإيرانية والشريك المحلي لبناء مصنع لانتاج السيارات بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف سي

كما سيتم إنشاء شركة إيرانية فرنسية مشتركة تتولى إدارة المشروع، تستحوذ رينو على 60% من حصصها، على أن يتم توزيع الـ40% الباقية بشكل متساو بين منظمة التحديث والتطوير الصناعية الايرانية الحكومية وشركة تصنيع السيارات الإيرانية برتو نجين ناصح. وتتواجد رينو حاليا في السوق الإيراني، وتنتج 200 ألف سيارة سنويا من خلال مشروع مشترك مع شركة إيرانية. ووفقا لرينو، فإن مجموعتها تستحوذ على 9.7% من سوق انتاج السيارات في إيران، حيث تضاعفت مبيعاتها في النصف الأول من هذا العام إلى 68 ألفا و365 سيارة. ومن جانبه قال مسؤول التنافسية في مجموعة رينو، تييري بولور، إن الاتفاق سيسمح "بتسريع وتيرة النمو في إيران" التي تعد "سوقا في سبيلها نحو الإزدهار".