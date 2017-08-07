اختتام تظاهرة الرياضات الجوية بمنطقة الجفرة.

ودان 7 اغسطس 2017 (وال)- اختتمت بنادي الطيران بمنطقة ودان بالجفرة فعاليات التظاهرة الرياضية الثقافية للرياضات الجوية التي أقيمت تحت شعار الرياضة تجمعنا بمشاركة أندية من مختلف المدن والمناطق في ليبيا بإشراف الاتحاد العام الليبي للرياضات الجوية وتنظيم نادي طيران الجفرة. وحضر الحفل الختامي للتظاهرة التي استمرت يومين، عدد من المسؤولين المحليين بالمنطقة ورئيس الاتحاد العام الليبي للرياضات الجوية وحشد المواطنين والمهتمين بهذه الرياضات. وشهدت التظاهرة عروض رياضية جوية للأندية المشاركة بالقفز بالمظلات وعرض للطيران الشراعي الرامتور وطائرات سمركيت التي قدمت عروض جوية فوق مكان العرض وطائراتالتحكم عن بعد والطائرات الورقية. كما شهدت التظاهرة أمسية ثقافية بقلعة ودان شارك فيها عدد من الباحثين في الشأن الثقافي والتراثي في ودان قدموا فيها نبذة عن تاريخ ودان وتراثها الثقافي وعادتها وتقاليدها التي تشتهر بها المدينة، بالإضافة إلى فقرات فنية لفرقة أطفال نادي القلعة بودان ومسابقات للرسم والتلوين لرسومات الطيران للاطفال أقيمت بمسرح كلية التربية. وتم في ختام التظاهرة الرياضية توزيع الطائرات الورقية والمناطيد على الأطفال مساهمة من اللجنة المنظمة في مشاركة الاطفال في هذه التظاهرة وتكريم العديد من الشخصيات الرساضية والمحلية التي أسهمت في انجاح هذه التظاهرة ووسائل الإعلام ومن بينها وكالة الأنباء الليبية التي واكبت هذا الحدث الرياضي. يذكر أن هذه التظاهرة انطلقت الجمعة الماضي بمشاركة 11 ناديا هي الزواية وصقور بنغازي وزواره وطرابلس ونجوم الجبل ونادي ابراني ونادي الباز ونادي المدار وأبارشي للرياضات الجوية ونادي طيران الجفرة المستضيف للتظاهرة. ...(وال)..