200 مهاجر أفريقي يدخلون الأراضي الإسبانية عبر الحدود بين سبتة والمغرب.

سبتة 7 أغسطس 2017 (وال)- تمكن 200 مهاجر أفريقي من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى اليوم الاثنين من عبور حدود المغرب ودخول مدينة سبتة دون أن تتمكن السلطات الإسبانية من منعهم. وذكرت مصادر من الحرس المدني الاسباني ان عملية العبور وقعت قبيل فجر اليوم، حين فاجأ المهاجرون السلطات المغربية والإسبانية، التي كانت قواتها منتشرة قرب السياج الحدودي. ورغم أن قوات الأمن الإسبانية تلقت إنذارا بشأن عملية تسلل محتملة لمهاجرين غير شرعيين، إلا أن عملية الدخول حدثت من خلال معبر تاراخال الحدودي وليس عبر اختراق السياج الحدودي.