المفوضية الأوروبية تساعد إيطاليا على اخماد حرائق الغابات .

بروكسل 7 اغسطس 2017 ( وال )- أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ساعدت في تأمين طائرتي إطفاء وطائرة استطلاع لمساعدة إيطاليا على التعامل مع حرائق الغابات ، وذلك في رد فوري على قيام روما بتفعيل نظام الحماية المدنية الأوروبي. وذكرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم الاثنين أن الجهاز التنفيذي الأوروبي وضع بتصرف السلطات الإيطالية كل الخدمات المقدمة من قبل نظام كوبرنيكوس لرسم الخرائط عبر الأقمار الصناعية. وحسب المتحدثة باسم المفوضية يقوم الاتحاد الأوروبي، عبر آليات مختلفة بتنسيق عمليات المساعدة والتدخل لصالح الدول التي تواجه كوراث طبيعية مختلفة ، وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها إيطاليا المساعدة عن طريق آلية الحماية المدنية" . يذكر أن حرائق غابات كبيرة اندلعت هذا الصيف في عدة دول أوروبية منها فرنسا والبرتغال وإيطاليا . ...( وال )...