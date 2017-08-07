استراليا واليابان وأمريكا تدعو لأن يكون ميثاق شرف بحر الصين الجنوبي ملزما قانونيا .

مانيلا 7 اغسطس 2017 ( وال )- حثت كل من أستراليا واليابان وامريكا اليوم الاثنين دول جنوب شرق آسيا والصين على أن يكون ميثاق الشرف للنشاط في بحر الصين الجنوبي ملزما من الناحية القانونية لضمان تنفيذه والالتزام به. وقال وزراء خارجية الدول الثلاث في بيان لهم عقب اجتماع في العاصمة الفلبينية مانيلا إنه ينبغي على رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين وضع مجموعة قواعد "ملزمة من الناحية القانونية وجادة وفعالة ومتسقة مع القانون الدولي." وطالبوا أيضا دولتي الصين والفلبين بالالتزام بقرار التحكيم الدولي للعام الماضي بشأن بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه. ...( وال )...