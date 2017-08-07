مصادر أمنية تركية : ضبط ( 54 ) مهاجرا خلال محاولتهم التوجه إلى اليونان .

انقرة 7 اغسطس 2017 ( وال )- ضبطت فرق خفر السواحل التركية ، 54 مهاجرا غير قانوني ، خلال محاولتهم التوجه من ولاية "جناق قلعة" إلى جزيرة مدللي (لسبوس) اليونانية. ونقلت وكالة انباء الاناضول عن مصادر أمنية تركية ، أن فرق خفر السواحل نفذت عملية أمنية ضد زورقين قبالة سواحل "جناق قلعة" غربي البلاد. وأضافت أن العملية أسفرت عن توقيف 54 مهاجرا غير قانوني يحملون جنسيات أفغانية وغينية وكاميرونية وسورية. وأشارت المصادر إلى أن الموقوفين جرى تسليمهم إلى مركز إعادة ترحيل الأجانب بمنطقة "أيوليك" في جناق قلعة. ...( وال )...