الجيش النيجيري : مقتل ( 13 ) من جماعة "بوكو حرام" في نيجيريا .

بوجا 7 اغسطس 2107 ( وال )- أعلن الجيش النيجيري مقتل ( 13 ) مسلحا من جماعة "بوكو حرام" في عمليات نفذها الجيش في ولايتين شمال شرقي البلاد. ونقلت مصادر اعلامية عن المتحدث باسم الجيش ، إن العمليات الأمنية في ولايتي برنو وآدماوة شمال شرقي البلاد أسفرت عن مقتل ( 13 ) من عناصر بوكو حرام. وأضاف المتحدث أن انفجار لغم زرعته عناصر الجماعة أثناء العمليات تسبب في مقتل جنديين وإلحاق الضرر بعربة عسكرية ، كما اسفرت العملية عن مصادرة كميات كبيرة من الذخائر العائدة للمنظمة. ...( وال )....