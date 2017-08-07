تقرير احصائي صيني : عدد مستخدمي الانترنت في الصين يبلغ ( 751 ) مليون شخص .

بكين 7 أغسطس 2017 ( وال ) - افاد تقرير صيني أن عدد مستخدمي الانترنت في الصين وصل إلى ( 751 )مليون شخص حتى يونيو ، بزيادة ( 2.7 ) بالمائة مقارنة مع نهاية عام 2016 . ونقلت وكالة الانباء الصينية اليوم الاثنين عن تقرير احصائي صيني حول تطوير الانترنت نشر مؤخرا أن ( 724 ) مليون صيني يستخدمون الانترنت عن طريق الهواتف المحمولة في الوقت الحالي ، أى ما يمثل 96.3 في المائة من اجمالي مستخدمي الانترنت. وأشار التقرير إلى أن خدمات توصيل المأكولات شهدت أكبر زيادة في عدد المستخدمين ليصل إلى ( 274 ) مليون شخص بزيادة 41.4 بالمائة عما كان قبل ستة أشهر. يذكر أن أكثر من ( 502 ) مليون يستخدمون الدفع الالكتروني عبر الهواتف المحمولة، و( 463 ) مليون يستخدمون الدفع عبر الهواتف المحمولة أثناء التسوق في المتاجر ، كما شهدت تطبيقات التجارة عبر الإنترنت زيادة على مدى ستة أشهر. وارتفعت طلبات التسوق وتوصيل المواد الغذائية والسفر عبر الانترنت بنسبة 10.2 و 41.6 و 11.5 في المائة على التوالى فى النصف الأول من هذا العام. وحسب التقرير فإن الخدمات العامة عبر الإنترنت شهدت قفزة أيضا في النصف الأول من العام الجاري، مع أكثر من ( 106 ) ملايين شخص يستخدمون خدمات تشارك الدراجات الهوائية. وشكل عدد مستخدمي خدمات التعليم وسيارات الأجرة وتأجير السيارات الخاصة عبر الانترنت ( 144 ) مليون و ( 278 ) مليون و ( 217 ) مليون مستخدم على التوالي اعتبارا من يونيو. ووفقا للتقرير، فان عدد المواقع على الانترنت في جميع أنحاء البلاد بلغ 5.06 مليون في يونيو بزيادة 4.8 في المائة في غضون ستة أشهر. ...( وال )...