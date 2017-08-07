مجلس جامعة سرت يعقد اجتماعه الاول .

طرابلس 7 اغسطس 2017 (وال)- عقد مجلس جامعة سرت اجتماعه الاول بطرابلس اليوم الاثنين بتشكيلته الجديدة وفق قرار وزير التعليم رقم 978 للعام 2017 . وترأس الاجتماع رئيس الجامعة احمد المحجوب بحضور وكيل الجامعة والكاتب العام والمسجل العام وعمداء الكليات ومدراء الادارات ورؤساء الاقسام . وتم خلال الاجتماع مناقشة الصعوبات التي تواجه عمل الجامعة التي استؤنفت بها الدراسة مؤخرا بالاضافة الى عدد من المواضيع الاخرى المتعلقة بتوفير الامكانيات بما يسهم في انجاح العملية التعليمية . كما تم في الاجتماع متابعة عمليات الصيانة الجارية في عدد من الكليات والوضع المالي . وكان وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني قد اصدر القرار رقم 978 للعام الجاري الذي بموجبه تم تكليف الدكتور احمد فرج المحجوب ابوخزام رئيسا لجامعة سرت . (وال