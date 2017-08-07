مديرعام مصلحة الجمارك الجديد يستلم مهام عمله بالمصلحة .

طرابلس 07 أغسطس 2017( وال )- أقيم بمقرمصلحة الجمارك بطرابلس - الأحد - حفل تسليم واستلام بين رئيس اللجنة التسييرية " " الرضا بلقاسم المنتصر" ومدير عام مصلحة الجمارك الجديد عميد " محمد عبدالله ديوري " وسط أجواء سادها الود والتفاهم . وقد وجه العميد "محمد عبد الله ديوري " كلمة بالمناسبة لاعضاء المصلحة أثني فيها على دورهم ، وجهودهم في حماية مقدرات الوطن ، والمواطن ، وحثهم على مواصلة تكثيف الجهود ، واداء أعمالهم على أكمل وجه ، والعمل على تجاوز المحن والصعاب ، والتغاضي عن الاخطاء للتمكن من السير بمصلحة الجمارك في الطريق الصحيح ، والانتقال بها إلى الافضل . وأكد " العميد محمد ديوري " أنه سيركز كل جهوده المبنية على التعاون والتشاور والتنسيق بين مختلف إدارات المصلحة على النهوض بالمصلحة والإرتقاء بمستوى ما تقدمه من خدمات على المستويات كافة . وقام مدير عام مصلحة الجمارك الجديد بجولة تفقدية شملت بعض مكونات المصلحة اطلع خلالها على سير العمل بإداراتها المتعددة . وحضر مراسم التسليم والاستلام عدد من مدراء الإدارات والعاملين بمصلحة الجمارك . ( وال )