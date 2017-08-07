بدء الدورة التكوينية في مجال المسرح بمصراتة .

مصراتة 07 أغسطس 2017 (وال)- بدأت بمصراتة، فعاليات الدورة التكوينية في إدارة المسرح بعنوان ( دراسة تحليلية لوظيفة مدير الإدارة المسرحية) . وينظم الدورة التي تستمر لمدة 6 أيام ؛ المسرح الوطني مصراتة بالتعاون مع مكتب الهيئة العامة للثقافة بمصراتة . وتهدف الدورة التي يشارك فيها 25 متدربا ، إلى تكوين مدراء متخصصين في إدارة المسرح، وسيتلقون خلالها معارف ومهارات حول تقنيات المسرح والاخراج وتقنيات التمثيل. واوضح مكتب الهيئة العامة للثقافة بمصراتة بانه سيتم منح المتدرب في نهاية الدورة ، شهادة معتمدة من مكتب الهيئة العامة للثقافة مصراتة في حال إجتيازها بنجاح . ..(وال)..