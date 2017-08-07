عودة عمل خطوط نقل الوقود من مستودع الزاوية الى طرابلس .

طرابلس 7 اغسطس 2017 (وال)- اكدت المؤسسة الوطنية للنفط ان جميع خطوط نقل الوقود من مستودع الزاوية الى طرابلس وخط نقل الخام من حقل الشرارة قد عادت للعمل بشكل طبيعي بعد ساعات من الانقطاع . وذكرت المؤسسة ان عملية اغلاق الخط رقم 16 المخصص لنقل وقود الطيران وبنزين السيارات من مستودع مصفاة الزاوية الى مستودع طرابلس قد انتهت واستؤنف ضخ الوقود من الزاوية الى طرابلس . واوضحت المؤسسة انه قد تم التنسيق مع شركة البريقة بتفعيل خطة الطوارئ لتزويد طرابلس الكبرى بالوقود بحرا . (وال)