رئيس هيئة الرقابة الإدارية ينوه بزيارة الوفد التركي رفيع المستوى من وزارة الصحة التركية إلى ليبيا .

طرابلس 07 أغسطس 2017 ( وال )- نوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية أ" نصر علي حسن " بالزيارة التي يؤديها الوفد التركي رفيع المستوى من وزارة الصحة التركية إلى ليبيا حاليا . وأوضح رئيس هيئة الرقابة خلال حضوره اللقاء الذي عقده وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق الوطني د.عمر بشير الطاهر " مع الوفد التركي أمس وتناول سبل التعاون في المجال الصحي ورغبة الجانب التركي في القيام بتشغيل مركز العلاج الطبيعي بمصراته الذي اٌستكمل إنشاؤه حديثاً، وإمكانية دعمه وتزويده بأفضل الكوادر الطبية والطبية المساعدة والمعدات اللازمة لتشغيلهأن " أن هناك العديد من الحالات التي تحتاج لعلاج طبيعي وأن عملية توطين العلاج الطبيعي في ليبيا ستوفر الجهد والمال كثيراً" . وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية على دعم هيئة الرقابة الإدارية للمشروع وعلى إمكانية نجاحه" .. مشيراً إلى أن " التطور الذي شهدته تركيا في السنوات الأخيره يشكل عاملا مشجعا على تبني العديد من المشاريع المستقبلية المتعلقة بقطاع الصحة "ودور هيئة الرقابة الإدارية في تقييم آداء المشروع وتقديم الدعم له في الجانب الإداري". ووجه رئيس هيئة الرقابة الإدارية أ" نصر علي حسن " بالمناسبة الشكر الجزيل لوزير الصحة د.عمر بشير الطاهر " لاهتمامه وحرصه على رعاية المشروعات التي تدعم قطاع الصحة في ليبيا .. مؤكداً على حاجة ليبيا الماسة لمثل هذه المشاريع في ظل الأوضاع التي مرت بها البلاد . يذكر أن الوفد التركي رفيع المستوى يضم رئيس الدائرة لسياسات الصحة الدولية سلامي قيليتش، ورئيس الدائرة للعلاقات الدولية والخدمات الصحية العاجلة بمؤسسة المستشفيات العامة التركية (TKHK) د .محمد بايرام " وموظف الوحدة برئاسة العلاقات الثنائية السيد: باريش تشليك " وعن وكالة التعاون والتنمية التركية (تيكا – TIKA) السيد " نوران نجم الدين " والدكتور الجراح السيد " مولود يورتسوان " وأخصائي علاج طبيعي السيد " صالح سرتشة " ، ومدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة د. خالد عطية " وموظف مكتب التعاون الدولي بالوزارة د. " محمد هاشم" . ( وال