كوريا الشمالية تهدد امريكا بالرد على العقوبات التي فرضها مجلس الامن .

بيونغ يانغ 7 أغسطس 2017 ( وال ) - هددت كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، امريكا التي وضعت مسودة نص العقوبات الأخيرة، بإجبارها على «دفع ثمن جريمتها (…) آلاف المرات». وأضافت كوريا الشمالية، في بيان نشرته وكالة الانباء الفرنسية «إذا كانت الولايات المتحدة (…) تعتقد أنها ستبقى بمأمن لأن أراضيها على بعد محيط منا، فليس هناك أمر تم تقديره بشكل أسوأ من ذلك»، متوعدة بـ«محاسبة الدول الأخرى التي تعاونت مع الولايات المتحدة لدعم القرار الدولي». وأكدت: «لن نضع (برنامج) الردع النووي الذي نملكه للدفاع عن أنفسنا على طاولة المفاوضات في ظل استمرار التهديدات الأميركية (..) لن نأخذ قط أي خطوة للتراجع عن تعزيز قوتنا النووية». وأشارت بيونغ يانغ في بيانها إلى أن العقوبات الأخيرة تعد «انتهاكا عنيفا لسيادتنا»، بحسب بيان بثته وكالة أنباء كوريا الشمالية الرسمية. وكان مجلس الأمن الدولي قد اقر السبت الماضي حزمة جديدة من العقوبات ضد بيونغ يانغ بسبب برنامجها النووي . ...( وال ) ...