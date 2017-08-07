متابعة العمل الجاري لفرق مكافحة القوارض داخل نطاق بلدية طرابلس المركز.الإثنين ، 07-08-2017 - 12:14:00

طرابلس 07 أغسطس 2017 ( وال )- أعلنت بلدية طرابلس المركز عن بدء المرحلة الرابعة المعنية بمكافحة القوارض بالمدينة القديمة ، والمراجعة الشاملة والاستجابة للبلاغات الواردة من المواطنين ومخاتير المحلات . وذكرت مصادر بالبلدية أن المرحلة الثالثة والتي إنتهت في اليومين الماضيين ، وقد تمت مراجعة الاعمال المنجزة بالمدينة القديمة والمناطق المجاورة لها من حيث استطلاع رأى السكان بخصوص الشكاوي ، وتعويض بدائل للطعوم المستهلكة بالأماكن المستهدفة ، ورصد النقوق من القوارض بالأماكن المطعمة ، وتم التنسيق مع مكتب الوقاية العامة بشركة الخدمات العامة لاستخدام الرش بالمبيدات . ( وال )

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