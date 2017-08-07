بدء الامتحانات النهائية للسنة الأولى لمعاهد التمريض المتوسطة .

الاثنين 07 أغسطس 2017 ( وال )- بدأت أمس الامتحانات النهائية للسنة الأولى لمعاهد التمريض المتوسطة للعام الدراسي 2016-2017. وأوضحت مديرة إدارة التمريض ورئيس اللجنة العُليا للإشراف على الامتحانات " د. آمال أحمد الزعيم " لوكالة الانباء الليبية أن عدد المتقدمين للامتحانات هو (930 طالب وطالبة) من عشر معاهد موزعة في كلِ من المناطق الجنوبية والغربية والوسطى وان أسئلة الامتحانات موحدة على مستوى البلاد. وأضافت أن عملية الامتحانات تسير بشكل ممتاز من حيث النظام والمراقبة .. مشيدة بتعاون اللجان المختصة مع إدارة التمريض بالوزارة. وعبرت " د. آمال " عن شكرها الجزيل لكل اللجان المختصة بالإشراف والمراقبة وإلى موظفي إدارة التمريض على جهودهم المبذولة وحسن تعاونهم متمنيةً التوفيق والنجاح لكل الطلبة المتقدمين للامتحانات. ... وال ...