الهيئة العامة للثقافة تعتمد الأسبوع الثقافي ببلديات الساحل الغربي وصحيفة " الساحل ".

طرابلس 07 أغسطس 2017 (وال)- اجتمع رئيس اللجنة التسيرية بالهيئة العامة للثقافة " حسن اونيس " مع وفد من مدراء المكاتب الثقافية بالمنطقة الغربية ممثلا عن بلديات " زلطن ، رقدالين ، زوارة ، الجميل ، العجيلات ، صبراته ، الزاوية العربية ، الزاوية المركز ، الزاوية الجنوب " ، وذلك لاعتماد ما توصلت اليه الاجتماعات بين هذه المكاتب في إطار التعاون المشترك وتوحيد الجهود لخدمة العمل الثقافي ، والذي اثمر عنه اصدار صحيفة ورقية تحت اسم ( الساحل الغربي ) برعاية الهيئة العامة للثقافة وهي أول صحيفة رسمية تعتمد في بعض صفحاتها حروف التافناغ لتعبر عن المكون الثقافي الامازيغي. ورحب اونيس بهذه المبادرة واعتبرها خطوة في طريق التعايش السلمي الاجتماعي وجسر للتواصل الثقافي بين أبناء الشعب الواحد في ظل الظروف التي تمر بها بلدنا الحبيب ، كما اعتمد من جهته المهرجان الذي ستقيمه البلديات الغربية . وأوضح أن هذا المهرجان سيقام على مدى اسبوع في كل بلديات الساحل الغربي لاحياء التراث والثقافة فيها وتم إقتراح اقامة هذا الأسبوع الثقافي خلال شهر يناير من كل عام ليكون عرساً ثقافياً تحتفي به كل بلديات الساحل الغربي . (وال)