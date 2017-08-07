رئيس الهيئة العامة للسياحة يزور بلدية ترهونة .

ترهونة 7 اغسطس 2017 (وال)- قام رئيس الهيئة العامة للسياحة خيضر مالك بزيارة الى مدينة ترهونة بغية الاطلاع على مقومات السياحة بالمنطقة والتنسيق مع المجلس البلدي في هذا المجال . وشملت الزيارة عدد من المرافق السياحية بينها مشروع منتزه الشرشارة العائلي وملحقاته وموقع قصر دوغة الاثري والمركز التجاري والمدرسة النموذجية . وبحث رئيس هيئة السياحة مع عميد البلدية البرامج والخطط الكفيلة بتنشيط حركة السياحة في البلدية ومقترح تنظيم مهرجان السلام السياحي . (وال