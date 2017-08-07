بحث التعاون الفني بين البحرية الليبية والبحرية الايطالية .

طرابلس 7 اغسطس 2017 (وال)- غادرت السفينة «كوماندانتي بروزيني»، التابعة للقوات البحرية الإيطالية، قاعدة طرابلس البحرية بعد زيارة عمل استمرت خمسة أيام قام خلالها الخبراء والفنيين الإيطاليين الذين وصلوا على متن السفينة بالاطلاع عن كثب على احتياجات القطع البحرية الليبية ووضع تقييم شامل عن حجم الأعمال والصيانة المرتقبة. وأوضح الناطق باسم القوات البحرية العميد بحار أيوب قاسم بأن اجتماعات عقدها المهندسين والفنيين وآمري الشعب والأفرع والقطع البحرية الليبية مع الجانب الايطالي بحثت كل هذه المواضيع وتم التنسيق بشأنها مع القوات البحرية وحرس السواحل . (وال)