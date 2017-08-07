قوات الاحتلال تعتقل عشرة مواطنين بينهم فتاة من محافظات الضفة الغربية.الإثنين ، 07-08-2017 - 11:03:00

رام الله 7 - اغسطس -2017 ( وال ) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، عشرة مواطنين من محافظات الضفة الغربية بينهم فتاة. وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة براء موسى الكوازبة (20 عاماً)، من بلدة سعير شرق مدينة الخليل. فيما اعتقلت سبعة مواطنين من محافظة بيت لحم . وأضاف النادي أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين نور عبد العزيز الأسعد، ومحمد عبد الله شقور، من بلدة كفل حارس . ...( وال ) ...

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