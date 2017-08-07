مقتل أكثر من 50 شخصا على يد مسلحين في هجوم بشمال أفغانستان.

ساري بول، أفغانستان 07 أغسطس 2017 ( وال ) - قتل أكثر من 50 شخصا من بينهم مدنيون بصورة وحشية في هجوم شنه مسلحون في ولاية ساري بول شمالي أفغانستان . وذكر متحدث باسم حكومة الولاية اليوم الاثنين ان مجموعتين متنافستين من حركة طالبان وتنظيم الدولة (داعش) تحالفتا وشنتا معا هجوما على قرية ميرزا أولانج بمنطقة سياد يوم الخميس الماضي وسيطرت عليها يوم السبت، وهو اليوم الذي وقعت فيه عمليات القتل. وأضاف أن "المسلحين اجتاحوا القرية يوم السبت بعد يومين من الاشتباكات العنيفة مع الشرطة الأفغانية المحلية والميليشيات القبلية المحلية المتحالفة. وقام المسلحون بقتل القرويين والقوات المحلية بشكل جبان وعشوائي عقب السيطرة على المنطقة". ومن بين القتلى أكثر من 20 مدنيا من بينهم نساء وأطفال، حسبما أضاف المصدر. ولقى بعض الضحايا مصرعهم بالرصاص فيما تم قطع رؤوس الآخرين، ومعظم الضحايا من المسلمين الشيعة المنتمين لأقلية الهزارة العرقية. وتكثف حركة طالبان وتنظيم داعش قتالهما في المناطق الشرقية والشمالية وكذا المنطقة الجنوبية المضطربة لكسب المزيد من الأراضي. وأصبحت هذه الولاية الجبلية مسرحا للاشتباكات العنيفة بين حركة طالبان وقوات الأمن خلال العامين الماضيين. وقد أعلنت طالبان أن مقاتليها شنوا الهجوم وأن القتلى هم جميعا من رجال الشرطة المحلية والميليشيات التي تدعمها الحكومة. وأدان الرئيس الأفغاني أشرف غني والرئيس التنفيذي عبدالله عبدالله الهجوم بشدة في حسابهما على تويتر.