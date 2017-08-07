اجتماع اللجنة المشكلة الخاصة بوضع آلية تنظيم عملية التوريدات الداخلية والخارجية للوقود .

طرابلس 7 اغسطس 2017 ( وال )- عقدت اللجنة الخاصة بوضع آلية تنظيم عملية التوريدات الداخلية والخارجية للوقود للمناطق الغربية والجنوبية اجتماعها الاول أمس بطرابلس والمشكلة بالقرار (173) لسنة 2017 وذلك لوضع ضوابط تنظيم عملية توزيع الوقود وتحديد أولويات وأسبقيات تزويد كبار المستهليكن وقنوات التوزيع وتحديد احتياجاتهم بما يكفي استهلاكهم من الوقود للفترة القادمة. وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة جميع البنود المذكورة في جدول الأعمال ، كما ناقش الحضور كيفية وضع برامج بوسائل الاعلام المختلفة الالكترونية والمرئية منها من شأنها التوعية والترشيد لعملية توزيع الوقود. ....( وال )....