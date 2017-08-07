مسؤولة بالبنك الفرنسي المعنى بتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة : اللقاء الاقتصادي الخاص بليبيا ركز على مناقشة اليات توفير وضمان التمويل اللازم للقطاع الخاص .
الإثنين ، 07- 08- 2017 - 09:51:00
\nتونس 07 أغسطس 2017 ( وال ) - كشفت رئيسة قسم الاستشارات الدولية ببنك \" ب - بي - اي \" الفرنسي \" فرجينا بونست \" ، المعني بتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة ، بالتعاون مع مؤسسة خبراء فرنسا ، أنهم يسعون مع المسؤوليين الليبيين على اعادة تفعيل صندوق ضمان الاقراض .\nوقالت \" بونست \" في تصريح لوكالة الأنباء الليبية - وقناة ليبيا الرسمية - على هامش مشاركتها في انطلاق أعمال اللقاء الاقتصادي الدوري للبرنامج الأوروبي لدعم ليبيا للتكامل والتنوع الاقتصادي والتشغيل المستدام - بتونس - \" نسعى الى اعادة تفعيل صندوق ضمان الاقراض الليبي ، المتوقف عن العمل منذ سنوات ، والذي يملك القدرة على اعادة نشاطه من جديد باتجاه تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة . وذلك من خلال ضمانة القروض التى تقدمها المصارف للشركات والمشاريع التى ترغب الدولة في دعمها \" .\nواوضحت \" بونست \" انهم بصدد وضع آليات ضمان القروض وفق معايير التمويل الاسلامي . مشيرة بأنه سيتم خلال الاشهر القادمة الانتهاء من تحديد الضوابط والشروط والمعايير والقوانين اللازمة لذلك . ومن المقرر ان ينطلق العمل الفعلي عام 2018 بشروع صندوق ضمان الاقراض في العمل لدعم تمويل المشاريع .\nوشددت \" بونست \" على أهمية تفعيل ودعم القطاع الخاص في ليبيا وتطويره والذي سيكون له دور كبير في تطوير البلاد ، مشيرة الى أن هذا اللقاء الاقتصادي كان فرصة لتقديم رؤية واسعة لمختلف الاليات والتصورات التى من شأنها ان تساهم في تطوير القطاع الخاص ، ومناقشة آليات توفير وضمان التمويل اللازم .\n\n...( وال )...