مسؤولة بالبنك الفرنسي المعنى بتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة : اللقاء الاقتصادي الخاص بليبيا ركز على مناقشة اليات توفير وضمان التمويل اللازم للقطاع الخاص .



تونس 07 أغسطس 2017 ( وال ) - كشفت رئيسة قسم الاستشارات الدولية ببنك \" ب - بي - اي \" الفرنسي \" فرجينا بونست \" ، المعني بتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة ، بالتعاون مع مؤسسة خبراء فرنسا ، أنهم يسعون مع المسؤوليين الليبيين على اعادة تفعيل صندوق ضمان الاقراض .

وقالت \" بونست \" في تصريح لوكالة الأنباء الليبية - وقناة ليبيا الرسمية - على هامش مشاركتها في انطلاق أعمال اللقاء الاقتصادي الدوري للبرنامج الأوروبي لدعم ليبيا للتكامل والتنوع الاقتصادي والتشغيل المستدام - بتونس - \" نسعى الى اعادة تفعيل صندوق ضمان الاقراض الليبي ، المتوقف عن العمل منذ سنوات ، والذي يملك القدرة على اعادة نشاطه من جديد باتجاه تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة . وذلك من خلال ضمانة القروض التى تقدمها المصارف للشركات والمشاريع التى ترغب الدولة في دعمها \" .

واوضحت \" بونست \" انهم بصدد وضع آليات ضمان القروض وفق معايير التمويل الاسلامي . مشيرة بأنه سيتم خلال الاشهر القادمة الانتهاء من تحديد الضوابط والشروط والمعايير والقوانين اللازمة لذلك . ومن المقرر ان ينطلق العمل الفعلي عام 2018 بشروع صندوق ضمان الاقراض في العمل لدعم تمويل المشاريع .

وشددت \" بونست \" على أهمية تفعيل ودعم القطاع الخاص في ليبيا وتطويره والذي سيكون له دور كبير في تطوير البلاد ، مشيرة الى أن هذا اللقاء الاقتصادي كان فرصة لتقديم رؤية واسعة لمختلف الاليات والتصورات التى من شأنها ان تساهم في تطوير القطاع الخاص ، ومناقشة آليات توفير وضمان التمويل اللازم .



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