مصرع 56 شخصا جراء الفيضانات بجنوب شرقي آسيا.

بانكوك، 07 أغسطس 2017 ( وال ) - لقي ما لا يقل عن 56 شخصا مصرعهم جراء فيضانات ضربت عدة بلدان بجنوب شرق آسيا . وأفادت اليوم مصادر رسمية ان الفيضانات أودت بحياة 56 شخصا بينهم: 26 في فيتنام و28 في تايلاند وشخصان في لاوس. وتعمل فرق الانقاذ الفيتنامية من أجل العثور على 15 شخصا في عداد المفقودين، وسط تحذيرات من مخاطر الانزلاقات الأرضية. وتضررت عدة طرق بسبب فيضان العديد من الأنهار. وتقدر خسائر الفيضانات في فيتنام بقيمة 940 مليون دونج (41 مليون دولار). وفي تايلاند، لاتزال عشرة أقاليم تعاني جراء ارتفاع منسوب المياه بسبب الأمطار التي هطلت على المنطقة خلال يوليوالماضي. وذكرت مديرية الوقاية من الكوارث اليوم الاثنين أن 1.8 مليون مواطن تضرروا جراء الفيضانات. ولقي شخصان مصرعهما في شمال لاوس أول أمس السبت جراء ارتفاع منسوب المياه بسبب هطول الأمطار بغزارة مطلع الأسبوع الجاري.