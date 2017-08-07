منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا تعرب عن قلقها إزاء النقص الحاد في الضروريات الأساسية .

طرابلس 07 أغسطس 2017 ( وال ) - أعربت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا " ماريا ريبيرو" عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بوجود نقص حاد في الضروريات الأساسية، بما فيها الإمدادات الطبية المنقذة للحياة ، وذلك بسبب النزاع في درنة. إذ إن ذلك يؤثر سلباً على الوضع الصحي للناس وعلى رفاههم ، وسينجم عنه ظروف إنسانية خطيرة إذا ما طال أمده. وقالت " ماريا ريبيرو " أحث جميع الاطراف على اعتبار سلامة ورفاهية المدنيين أولوية قصوى وعلى السماح بإيصال الامدادات الانسانية بشكل آمن بغية ضمان الحصول على الخدمات الاساسية، وخاصة في مجال الصحة، بشكل مستمر". وتعمل الأمم المتحدة ، من خلال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ، على رصد الأوضاع على أرض الواقع والعمل مع جميع الشركاء في المجال الإنساني للاستجابة لتطور الأوضاع في درنة . وحثت منسقة الشؤون الإنسانية جميع أطراف النزاع على احترام القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان لضمان حماية المدنيين . ...(وال)...