مصرف ليببيا المركزي يمنح الموافقات على إستيراد أضاحي العيد.الإثنين ، 07-08-2017 - 10:19:00

طرابلس 7 اغسطس ( وال )- منح مصرف ليبيا المركزي بتاريخ 31 /07 /2017 ، الموافقة لعدد (54) شركة ، وفقا لما تقدَّمت به وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني لاستيراد أضاحي العيد ، وذلك عن طريق المستندات برسم التحصيل، وقد بلغت قيمة الموافقات الممنوحة حوالي 100 مليون دولار أي ما يعادل تقريبا 750 ألف رأس . واوضح موقع مصرف ليبيا المركزى أن المصرف اشترط توريد تلك الأضاحي قبل يوم 20 /8 /2017 ، على أن تتولى وزارة الاقتصاد والصناعة التنسيق مع الموردين لوضع آلية مناسبة تضمن وصول الأضاحي وتوزيعها بأسعار مناسبة قبل حلول عيد الأضحى. ....( وال )....

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