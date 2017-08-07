المنتخب الوطني للمحليين لكرة القدم يلتقي نظيره المغربي وديا غدا بتونس .

طرابلس 7 أغسطس 2017 (وال) - يلتقي المنتخب الوطني للاعبين المحليين لكرة القدم اليوم الإثنين بمعسكره التدريبي الخارجي بتونس، نظيره المغربي وديا، إستعدادا لمباراة الجزائر يوم 12 أغسطس الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا للمحليين 2018 بكينيا. وستقام المباراة على أرضية الملعب الأولمبي بالمنزه على تمام الساعة السادسة مساء , ويجري المنتخب الوطني لكرة لقدم تدريباته بمعسكره الخارجي الذي يقيمه حاليا بتونس، تحت إشراف المدرب الوطني " جلال الدامجة " بمشاركة 18 لاعبا هم، عبد السلام امسلم، أحمد عزاقة، أحمد هويدي، معاذ عبود، ربيع اللافي، سند الورفلي، سعد اجبارة، ادريس الضراط، سفيان بن عمران، أنور مخلوف، ابراهيم العجيل، عبد الله العرفي، عبد الرحمن العمامي، علي البرداح، سالم المسلاتي، أحمد بودبوس، محمد صولة، صالح الطاهر. وذكرت مصادر الاتحاد الليبي لكرة القدم أن لاعب المنتخب الوطني المهاجم " علي البرداح " سيغيب عن مباراة الذهاب أمام المنتخب الجزائري، وذلك بعد أن أظهرت الكشوفات الطبية أن اللاعب يعاني من إلتهاب في مفصل الركبة ويحتاج إلى راحة لمدة أسبوعين . ...(وال) ...