السراج : لم نطالب بأي تدخل أو أعمال داخل المياه الاقليمية الليبية .

طرابلس 7 اغسطس 2017 (وال) - جدد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج التأكيد على انه لاتوجد نصوص أو اتفاقيات خفية بين ليبيا وايطاليا تمس السيادة في المياه الاقليمية الليبية وان كل ماتم الاتفاق علية مع الحكومة الايطالية من دعم يتمثل في تقديم المساعدة اللوجستية للقوات البحرية وحرس السواحل . وقال السراج خلال استقباله بمقر المجلس بطرابلس مسؤولين من القوات البحرية وحرس السواحل وامن الموانئ " ان ماتم طلبه من الحكومة الايطالية من دعم لايعدو كونه المطالبات عينها التي طالبت بها قيادات البحرية وحرس السواحل اثناء لقاءات سابقة والمتمثلة في تقديم الدعم الفني واللوجستي للقوات البحرية وحرس السواحل وانه لاتوجد نصوصا أو اتفاقيات خفية مع ايطاليا ". واضاف السراج " لم نطالب بأي تدخل أو أعمال داخل المياه الاقليمية وان ما ان كل ماتتداوله بعض وسائل الاعلام أو الافراد عار عن الصحة ماهي الا مماحكات سياسية الغرض منها تشويه الاتفاق وتحميله مالا يحتمل لاضعاف الحكومة وتأجيج الشارع وزيادة الاحتقان . وضم وفد القوات البحرية العميد بحار ايوب قاسم ،العميد مهندس عبد الله تومية آمر جهاز حرس السواحل ،العميد بحار عبد الحكيم بوحولية آمر قاعدة طرابلس البحرية ، عقيد بحار مسعود عبد الصمد آمر غرفة عمليات البحرية . (وال)